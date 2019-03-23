Fenerbahçe, Beşiktaş'tan Caner Erkin'i istedi

Caner Erkin, 2017 yılında Fenerbahçe'den ayrılarak İnter'in yolunu tutmuş ancak hocasıyla anlaşamadığı için sezon başlamadan Beşiktaş'a transfer olmuştu.

Siyah-beyazlı formayı 3 yıldır terleten Caner, zaman zaman eleştirilse de genel olarak iyi bir performans sergilemeyi başardı.

TARAFTARLAR KIZGIN OLSA DA ERSUN HOCA İSTİYOR

Ersun Yanal'lı şampiyonlukta aslan payına sahip olan Caner'in Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Beşiktaş'a gitmesi taraftarları da bir hayli kızdırmıştı.

Hatta yıldız futbolcu, Kadıköy'de oynanan bir derbide Beşiktaşlı taraftarların önünde eğilince yoğun protestolara maruz kalmıştı.

Tüm bu olanlara rağmen tecrübeli sol bekle yeniden çalışmak isteyen Ersun Yanal, yönetime bir rapor vererek 30 yaşındaki futbolcunun transfer edilmesini istedi.

ALİ KOÇ OLUMSUZ YANIT ALDI

Bu istek üzerine Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'la görüşen Ali Koç, beklediği cevabı alamadı.

Caner'i bırakmak istemediklerini söyleyen Orman'ın teklif için teşekkür ettiği öğrenildi.