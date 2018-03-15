Fenerbahçe'den derbi paylaşımı: Bu senin kaderin

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi Twitter'da başladı.
Spor Toto Süper ligde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray, 17 Mart Cumartesi günü Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe, zorlu maç öncesi Twitter'dan çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.
"BU SENİN KADERİN"
Sarı-lacivertliler en son 22 Aralık 1999'da evinde kaybettikleri rakibine göndermede bulunarak, "Bu senin kaderin" dedi.
Fenerbahçe'den derbi videosu - İZLE
GALATASARAY 18 SENEDİR KAZANAMIYOR
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, rakibine karşı deplasmanda galibiyete hasret.
Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999'da 2-1'lik sonuçla alan sarı-kırmızılı takım, aradan geçen 18 yılı aşkın sürede rakibini deplasmanda yenmeyi başaramadı.