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Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu'na teklif

F.Bahçe, Başakşehir'in 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu'nu transfer etmek istiyor. Emre'yi son 1 yıl daha oynatmak isteyen yönetimin gelecekteki hedefi ise yıldız futbolcuyu genel menajer yapmak.

Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu'na teklif
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2015 yılında Fenerbahçe'den gönderilen Emre Belözoğlu, ilerlemiş yaşına rağmen Başakşehir'de gösterdiği performansla sarı-lacivertli kulübü adeta pişman etti.

Başakşehir'le şampiyonluk yarışı içinde olan yıldız futbolcu, daha önce yaptığı açıklamada takımı şampiyon yapıp kariyerini noktalayacağını söylemişti.

Ancak sarı-lacivertli kulüpten gelen teklif, Emre'nin bu konuyu bir kez daha düşünmesine neden oldu.

Emre'nin tecrübesine güvenen yönetim, 39 yaşındaki futbolcudan gelecek sezon kurulacak kadroya liderlik yapmasını istedi.

1 SENE OYNA SONRA GENEL MENAJER OL

Yönetimin Emre için düşündüğü bir başka görev ise genel menajerlik. Başkan Ali Koç'un, 1 sene daha futbol oynadıktan sonra Emre'yi takımın genel menajeri yapmayı planladığı öğrenildi.

Tecrübeli futbolcunun ise yapılan bu teklife sıcak baktığı ve kararını sezon sonunda bildireceği belirtildi.

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