Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu'na teklif

2015 yılında Fenerbahçe'den gönderilen Emre Belözoğlu, ilerlemiş yaşına rağmen Başakşehir'de gösterdiği performansla sarı-lacivertli kulübü adeta pişman etti.

Başakşehir'le şampiyonluk yarışı içinde olan yıldız futbolcu, daha önce yaptığı açıklamada takımı şampiyon yapıp kariyerini noktalayacağını söylemişti.

Ancak sarı-lacivertli kulüpten gelen teklif, Emre'nin bu konuyu bir kez daha düşünmesine neden oldu.

Emre'nin tecrübesine güvenen yönetim, 39 yaşındaki futbolcudan gelecek sezon kurulacak kadroya liderlik yapmasını istedi.

1 SENE OYNA SONRA GENEL MENAJER OL

Yönetimin Emre için düşündüğü bir başka görev ise genel menajerlik. Başkan Ali Koç'un, 1 sene daha futbol oynadıktan sonra Emre'yi takımın genel menajeri yapmayı planladığı öğrenildi.

Tecrübeli futbolcunun ise yapılan bu teklife sıcak baktığı ve kararını sezon sonunda bildireceği belirtildi.