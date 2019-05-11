Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu'na teklif

2015 yılında Fenerbahçe'den gönderilen Emre Belözoğlu, ilerlemiş yaşına rağmen Başakşehir'de gösterdiği performansla sarı-lacivertli kulübü adeta pişman etti.
Başakşehir'le şampiyonluk yarışı içinde olan yıldız futbolcu, daha önce yaptığı açıklamada takımı şampiyon yapıp kariyerini noktalayacağını söylemişti.
Ancak sarı-lacivertli kulüpten gelen teklif, Emre'nin bu konuyu bir kez daha düşünmesine neden oldu.
Emre'nin tecrübesine güvenen yönetim, 39 yaşındaki futbolcudan gelecek sezon kurulacak kadroya liderlik yapmasını istedi.
1 SENE OYNA SONRA GENEL MENAJER OL
Yönetimin Emre için düşündüğü bir başka görev ise genel menajerlik. Başkan Ali Koç'un, 1 sene daha futbol oynadıktan sonra Emre'yi takımın genel menajeri yapmayı planladığı öğrenildi.
Tecrübeli futbolcunun ise yapılan bu teklife sıcak baktığı ve kararını sezon sonunda bildireceği belirtildi.