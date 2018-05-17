Fenerbahçe'den Ertaç Özbir atağı

Ertaç Özbir, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin son haftasında karşılaşacakları Kayserispor maçına hazırlandıklarını söyledi.

Kayserispor'dan puan almak istediklerini aktaran Özbir, "Bu maçı da kazanıp, taraftarımızı mutlu ederek, ligi en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Hedeflediğimiz puana şu an geldiğimizi düşünüyorum. Kayserispor maçına ciddiyetle hazırlanacağız. Taraftarları maça davet ediyorum. Hem Kayserispor hem de bizim açımızdan güzel bir kapanış olsun." diye konuştu.

"FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞME VAR"

Ertaç Özbir, bir gazetecinin Fenerbahçe ile görüştüğü yönündeki sorusu üzerine, "Bu sezon iyi bir performans gösterdim. Fenerbahçe ile yoğun bir gündem oluştu. Bir görüşme var ama kesinleşen bir durum yok. İki kulüp ve benim açımdan hayırlısı neyse o olsun." ifadelerini kullandı.