Kulüplerden Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından tecrübeli hoca için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Sarı - lacivertli kulübün resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasaray Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe ile birlikte, Süper Lig kulüpleri, futbolcular ve ünlü isimler de Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

TFF

"Galatasaray Spor Kulübünün önce İkinci Başkanı Sayın Abdurrahim Albayrak, daha sonra da Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'in koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Fatih Terim ve Sayın Abdurrahim Albayrak'a acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşacaklarına inanıyoruz. Terim ve Albayrak aileleri ile Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

KULÜPLER BİRLİĞİ

"Geçmiş olsun Fatih Terim. En kısa zamanda tekrar sağlığınıza kavuşmanızı temenni ediyoruz. Zor günleri birlikte atlatacağız. Birlikte başaracağız."

BEŞİKTAŞ

"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz."

TRABZONSPOR

"Koranavirüs teşhisi konularak tedavisine başlanan Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

BAŞAKŞEHİR

"Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa sürede sağlığına kavuşmasını ve kendisinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz. Birlikte başaracağız."

KASIMPAŞA

"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Fatih Terim'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor ve iyi haberlerini bekliyoruz."

ANTALYASPOR

"Koronavirüs teşhisi konularak tedavisine başlanan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve değerli eşi ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa zamanda kendilerinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz."

ALANYASPOR

"Galatasaray Teknik Direktörü Sayın Fatih Terim, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz."

GÖZTEPE

"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede iyi haberlerini bekliyoruz."

GAZİANTEP FK

"Albayrak ve Terim ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz."

GENÇLERBİRLİĞİ

"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

ANKARAGÜCÜ

"Korona testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e acil şifalar dileriz."

