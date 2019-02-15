Fenerbahçe'den Galatasaray'a maç sonu göndermesi

Başarısız bir sezon geçiren Fenerbahçe, bu yıl aldığı kötü sonuçların ardından rakipleri tarafından çokça dalga konusu oldu. Gerek ezeli rakipleri resmi hesaplarından göndermeler yaptı, gerekse taraftarlar sosyal medyadan espriler yaptı. Bu kez ezeli rakibine gönderme yapan ise Fenerbahçe oldu.

SERDAR AZİZ'İN FOTOĞRAFIYLA GÖNDERME

Sarı-kırmızılı takım dün UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında sahasında Benfica'ya 2-1 yenildi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Fenerbahçe'den göndermeli paylaşım geldi.

Sarı-lacivertliler, "İyi geceler Fenerbahçe Ailesi" şeklinde paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda devre arasında Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Aziz'in selfie yaptığı fotoğrafın seçilmesi sarı-kırmızılılara gönderilen bir mesaj olarak yorumlandı.