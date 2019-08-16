Fenerbahçe'den giden futbolcular çıkışta

Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü dönemini yaşayan Fenerbahçe, birçok futbolcuyu takımdan gönderdi. Valbuena, Slimani, Ayew, Barış Alıcı ve Berke Özer yeni takımlarında başarılı performanslar sergiliyor.

VALBUENA VE AYEW GOLLERLE BAŞLADI

Yunanistan'ın Olympiakos takımına transfer olan Valbuena, Başakşehir'le oynanan Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında son derece etkili oynadı. Yunan ekibine 2 maçta gol ve asistlerle katkı yapan Fransız futbolcu, turu getiren isim oldu.

Fenerbahçe'nin Swansea'den kiraladığı Ayew de takımına döndü ve etkili bir futbolla adından söz ettirdi. Swansea'nın Northampton'la oynadığı Lig Kupası maçında 2 gol atan Ganalı isim, 3-1'lik galibiyette başrol oynadı.

SLİMANİ KUPA KAZANDI

Fenerbahçe'den geçtiğimiz sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri olan Slimani ise Afrika Uluslar Kupası'nı kazandı. Cezayirli golcü Tanzanya'ya karşı çıktığı maçta 1 gol ve 2 asiste imza attı.

Sarı-lacivertli ekibin geleceği olarak transfer edilen ve geçtiğimiz sezon şans bulamayan Berke ise Belçika 2. Lig ekibi Westerlo'ya kiralandı. Berke, geride kalan 2 haftada da gol yemedi. 19 yaşındaki file bekçisi, Leuven karşısındaki performansıyla ligde haftanın en iyi 11'ine seçildi.

Öte yandan Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor'a kiralık verilen Barış Alıcı, Karadeniz ekibi ile çıktığı ilk hazırlık maçında 2 gol attı.