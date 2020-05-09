Fenerbahçe'den Gökhan Gönül girişimi

2016 yılında Fenerbahçe'nin o dönemki başkanı Aziz Yıldırım'la ters düşerek kulüpten ayrılan Gökhan Gönül, Beşiktaş'a imza atarak sarı-lacivertli taraftarları bir hayli kızdırmıştı.

Hatta, takımın efsanesi olarak gördükleri sağ bekin Fenerbahçe'nin ezeli rakibine gitmesini hazmedemeyen taraftarlar, Kadıköy'de oynanan bir derbi maçında Gökhan için bastırılan dolarları 35 yaşındaki futbolcuya atara kızgınlıklarını dile getirmişlerdi.

Taraftarlar tepkili olsa da Başkan Ali Koç'un da aralarında bulunduğu bazı yönetim kurulu üyelerinin Gökhan'a yeniden Fenerbahçe formasını giydirmek istediği öğrenildi.

ALİ KOÇ, AZİZ YILDIRIM'I HAKSIZ BULUYOR

Fenerbahçe’den ayrılık sürecini yakından bilen Başkan Koç, futbolcunun Beşiktaş’a gitmesindeki temel sorumlunun dönemin Başkanı Aziz Yıldırım’ın yanlış politikaları olduğunu düşünüyor.

Hatta Koç seçim süreci içinde yaptığı bir açıklamada “Bence Gökhan Gönül’ün gidişi bir kayıptır. Bir de çocuğa paragöz yakıştırması yapıyorsunuz. Bu böyle gitmez” demişti.

Ali Koç'un, lig biter bitmez Gökhan'la iletişime geçeceği belirtilirken, ilerleyen yaşıya rağmen Beşiktaş'ta 4 yıl boyunca iyi bir performans sergileyen tecrübeli oyuncunun dönmeye sıcak bakıp bakmadığı ise bilinmiyor.