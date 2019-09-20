Fenerbahçe'den gönderilenler döktürüyor

Fenerbahçe'de geçen sezonki başarısız tabloda kilit rol oynayan isimler, bu sezon adeta yeniden doğdu.



Özellikle de yıllık maliyeti 5.7 milyon Euro'ya ulaşan (kendisine 4.2, kulübü Leicester City'ye 1.5) Islam Slimani, kaçırdığı gollerle takımının birçok maçta puan kaybetmesine yol açmıştı. Aynı şekilde Ayew ve Frey de beklentilerin altında kalmış; üç oyuncu tüm sezon toplam 13 gol, 2 asistlik katkı yapmıştı.

MÜTHİŞ FORM YAKALADILAR

Fenerbahçe'de bu kadar kötü oynayan Islam Slimani, Andre Ayew ve Michael Frey, bu sezonki takımlarında müthiş bir form yakalamış durumda. Monaco'nun Falcao'nun yerine transfer ettiği Slimani 3 maçta 3 gol, Swansea'ye dönen Ayew 6 maçta 2 gol, 2 asist, Nürnberg'e kiralanan Frey de 3 maçta 1 gol, 1 asist üretti.

VALBUENA COŞTU, COŞTURDU

Başarısız oldukları için gönderilen bu oyuncuların yanı sıra, sözleşmeleri bittiği için ayrılan Mathieu Valbuena, Eljif Elmas ve Roberto Soldado, yeni takımlarında son derece başarılı. Olympiakos'a giden Valbuena, 10 maçta 4 gol, 7 asist gibi muhteşem bir istatistik yakaladı. Geçen sezon aylarca kadroya dahi alınmayan Soldado, Granada macerasına 4 maçta 1 gol, 2 asistle başladı. 16.5 milyon Euro'ya Napoli'ye satılan Eljif Elmas da, takımının asları arasına girdi.