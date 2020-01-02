Fenerbahçe'den Guilherme girişimi

Max Kruse'nin performansından memnun kalmayan Fenerbahçe yönetimi, forvet arkasına takviye yapmaya hazırlanıyor.

Mehmet Ekici'yi Malatya ekibine göndermeyi planlayan Kanarya, sarı-siyahlılarda kiralık olarak oynayan Guilherme'nin bonservisini ise İtalyan ekibi Benevento'dan almayı hedefliyor.

Bu transferin gerçekleşmesi için Ekici dışında başka oyuncuların da teklif edilebileceği, gelen haberler arasında.

MALATYA İLE 2021'E KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Malatya ile 2021'e kadar sözleşme imzalayan Brezilyalı futbolcunun, İtalyanlarla ise 2022'ye kadar kontratı bulunuyor.

Bu sezon 23 resmi maçta forma giyen yetenekli futbolcu, 7 gol atıp 6 asist yaptı.