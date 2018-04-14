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Fenerbahçe'den gurbetçi harekatı

Aziz Yıldırım, seçimi kazanması halinde alt yapıya yatırım yapmayı planlıyor. F.Bahçe'nin bazı genç gurbetçi futbolcularla prensipte anlaştığı belirtildi.

Fenerbahçe'den gurbetçi harekatı
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışını veren Fenerbahçe, bir taraftan da gelecek sezonun çalışmalarına başladı.

Seçimi kazanması durumunda Hollanda ekolüne geçmeyi planlayan Başkan Aziz Yıldırım'in, bazı genç gurbetçi futbolcuları da transfer edeceği öğrenildi.

5 GURBETÇİ

Sarı-lacivertlilerin, gelecek sezon A takım ya da altyapıya transfer edeceği bazı Hollanda doğumlu gurbetçi futbolcular şunlar: Bilal Beyazıt, Doğucan Haspolat, Elayis Tavşan, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü

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