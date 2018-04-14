1 Fatih Terim ve Abdullah Avcı'nın planları Pazar akşamı oynanacak kritik maç öncesi Fatih Terim ve Abdullah Avcı'nın taktiklerini hazırladı. Terim, Emre ve Adebayor'ya, Avcı ise Gomis'e özel önlem alacak.

2 Celta Vigo'dan Emre için G.Saray'a olumlu yanıt Celta Vigo yönetimi, beklentileri karşılayamayan Emre Mor'u sezon sonunda Galatasaray'a kiralık olarak göndermeyi düşünüyor.

3 Fenerbahçe'den gurbetçi harekatı Aziz Yıldırım, seçimi kazanması halinde alt yapıya yatırım yapmayı planlıyor. F.Bahçe'nin bazı genç gurbetçi futbolcularla prensipte anlaştığı belirtildi.

4 Şenol Güneş: Umarım F.Bahçeliler bizi alkışlar Akhisarlı taraftarların maç sonunda Beşiktaş'ı alkışlaması hakkında konuşan Şenol Güneş, "Onlar zaten bunu yapıyor. Önemli olan Kadıköy'de F.Bahçelilerin bizi alkışlaması" dedi.

5 Babel, Akhisar ağlarına füze yolladı Babel'in Akhisarspor'a attığı ilk gol, yayıncı kuruluşun pierosuna göre 110 km hızla, ikinci gol ise 114 km hızla rakip fileleri sarstı.

6 Daçka EuroCup şampiyonu oldu Rusya'daki 81-78'lik galibiyetin ardından Lokomotiv Kuban'ı Volkswagen Arena'da da 67-59 mağlup eden Darüşşafaka, EuroCup'ta şampiyon oldu

7 Beşiktaş, Akhisar'ı rahat geçti Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın açılış maçında Beşiktaş deplasmanda Akhisarspor'u 3-0 mağlup etti ve G.Saray-Başakşehir maçının olduğu haftayı kayıpsız geçti.

8 Monchi: Cengiz Liverpool'a karşı önemli bir koz Roma Sportif Direktörü Monchi, Liverpool maçlarında Cengiz Ünder'e çok güvendiklerini söyledi.

9 Brahimi'den Beşiktaş'a güzel haber Adı Beşiktaş'la anılan Porto'nun yıldız futbolcusu Brahimi, sezon sonunda Portekiz ekibinden ayrılmayı düşünüyor.