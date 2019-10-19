Fenerbahçe'den Hadergjonaj atağı

Galatasaray'da sezona kötü başlayan ve Sivasspor maçında da vasatı aşamayan Belhanda, protesto edildi.

Florent Hadergjonaj'ı takip etmek için Kosova-Karadağ maçını izleyen Volkan Demirel, oyuncuyla ilgili olumlu rapor verdi.

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Emre Mor: Galatasaray'da oynamak mükemmel

Sivasspor maçında 90 dakika forma giyen Emre Mor, sarı-kırmızılı formayı giydiği için çok mutlu olduğunu söyledi. 22 yaşındaki futbolcu "Baskı beni motive ediyor" dedi.