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Fenerbahçe'den Hadergjonaj atağı

Florent Hadergjonaj'ı takip etmek için Kosova-Karadağ maçını izleyen Volkan Demirel, oyuncuyla ilgili olumlu rapor verdi.

| Haber Merkezi
Fenerbahçe'den Hadergjonaj atağı
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Sağ bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Huddersfield forması giyen Hadergjonaj'ı takibe aldı.

Kosova Milli Takımı'nda forma giyen 25 yaşındaki futbolcuyu Kosova-Karadağ maçında izleyen Volkan Demirel'in oyuncuyla ilgili olumlu rapor verdiği ortaya çıktı.

Yanal'la görüşen Demirel, transfer edilmesi durumunda oyuncunun takıma katkı sağlayacağını söyledi.  

Fenerbahçe'nin istediği Hadergjonaj'ın asistleri VİDEO

VEDAT MURİÇ BİLGİ VERİYOR

İngiltere Championship'te Huddersfield forması giyen Hadergionaj, Muriç'in de yakın markajında. Kosovalı golcü, vatandaşına Fenerbahçe hakkında bilgi veriyor.

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