Fenerbahçe'den Hadergjonaj atağı

Sağ bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Huddersfield forması giyen Hadergjonaj'ı takibe aldı.
Kosova Milli Takımı'nda forma giyen 25 yaşındaki futbolcuyu Kosova-Karadağ maçında izleyen Volkan Demirel'in oyuncuyla ilgili olumlu rapor verdiği ortaya çıktı.
Yanal'la görüşen Demirel, transfer edilmesi durumunda oyuncunun takıma katkı sağlayacağını söyledi.
Fenerbahçe'nin istediği Hadergjonaj'ın asistleri VİDEO
VEDAT MURİÇ BİLGİ VERİYOR
İngiltere Championship'te Huddersfield forması giyen Hadergionaj, Muriç'in de yakın markajında. Kosovalı golcü, vatandaşına Fenerbahçe hakkında bilgi veriyor.