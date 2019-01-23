Fenerbahçe'den hakem tepkisi

Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında dün deplasmanda Bursaspor ile oynanan ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan maçtaki hakem kararlarını eleştiren bir açıklama yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden, 5 farklı pozisyonun video görüntülerine de yer verilerek yapılan açıklamada, hakem hatalarının kabul edilebilir sınırların üzerinde olduğu kaydedildi.

"Hakem hatalarını belli sınırlar içerisinde doğal karşılamakla birlikte, bu tip olağan hatalara karşı rakiplerimizden bir açıklama gelmediği takdirde, herhangi bir söylemde bulunmadık." denilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Başkan vekilimiz Semih Özsoy'un yaptığı açıklamalarda da belirttiği gibi, maç sonralarında sıcağı sıcağına hakemler ve kararları hakkında, pozisyonları iyice analiz etmeden yorum yapmayı doğru bulmuyoruz. Ancak dün oynanan müsabakadaki hatalı kararlar ve bu kararların alınış biçimleri ile bu kararları veren hakemlerin çok kısa bir süre önce benzer pozisyonlar için yayıncı kuruluşta yapmış oldukları değerlendirmeler detaylıca göz önüne alındığında, birkaç basit hakem hatası denilerek geçiştirilemeyecek, kabul edilebilir sınırların çok üzerinde bir tablo ortaya çıkmaktadır."

Fenerbahçe'nin sezon başından beri istenilen olumlu futbolu yansıtamadığı da aktarılırken, "Dün akşam da maçın ikinci yarısında rakibimiz karşısında takımımız olumlu bir performans sergileyememiştir. Bu duruma karşı yönetim kurulumuz gereken çalışmaları yürütmektedir ve önümüzdeki günlerde resmi açıklamalar da yapılacaktır. Ancak bu durum, iyi niyetli ve masum olduğuna kimsenin bizleri inandıramayacağı, futbol oyun kuralları dışında göz göre göre gerçekleşen hakem hatalarına karşı susacağımız anlamına gelmemektedir. Söz konusu camiamız ve hakları olduğunda, gözümüzü karartıp, gereken her mücadelenin içerisinde sonuna kadar var gücümüzle yer alacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Karşılaşmada görev yapan hakemlerin alacağı notların bekleneceği vurgulanan açıklamada, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına rağmen hataların devam ettiği dile getirilerek, şu görüşlere yer verildi:

"Teknolojik altyapının geliştiği ve yatırımların arttığı bir dönemde, VAR sistemi ile pozisyonların soğukkanlı şekilde defalarca izlenme imkanına rağmen yapılan hatalar, ligin gelecek haftaları açısından tarafımızca endişe ile karşılanmaktadır. Adil rekabet koşullarını arttırmak amacıyla uygulanan VAR sisteminin, hataların önüne geçmesi beklenirken, hataların halen birçok maçta devam ediyor olması, Türk futbolu ve tüm takımlarımız adına son derece düşündürücüdür. Bu noktada, TFF ile MHK'den, Türk futbolundaki tüm takımlarla ilgili, hakemlerin kafalarındaki soru işaretleri ve ön yargıları bitirmesini, bu yönde ivedilikle çalışmalar gerçekleştirmesini beklemekteyiz. Bu çalışmaların ardından, takımlarımızla ilgili kafalarındaki soru işaretlerini bitiremeyen ve gördüklerini çalmaktan imtina eden hakemlerimize de gerekli yaptırımların artık mutlaka uygulanması gerektiğini belirtir, saygılarımızı sunarız."