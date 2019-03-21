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Fenerbahçe'den Hee-chan Hwang atağı

Galatasaray ve Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe de Uzak Doğu'ya açılmayı planlıyor. Sarı-lacivertliler, Hamburg'da kiralık olarak forma giyen Hee-chan Hwang'ın peşine düştü.

Fenerbahçe'den Hee-chan Hwang atağı
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Gelecek sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmalarını sportif direktör Comolli sürdürüyor.

Sarı-lacivertliler, Nagatomo ve Kagawa transferleriyle Uzak Doğu'ya açılan ezeli rakiplerinin izinden gitmeyi planlıyor.

BONSERVİSİ SALZBURG'DA

Kanarya, bonservisi Salzburg'da olan ve Hamburg'da kiralık olarak forma giyen Güney Koreli futbolcu Hee-chan Hwang'ın peşine düştü.

Comolli'nin sezon sonunda 23 yaşındaki forvetin transferi için Alman ekibiyle masaya oturacağı öğrenildi.

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