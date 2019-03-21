Fenerbahçe'den Hee-chan Hwang atağı

Gelecek sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmalarını sportif direktör Comolli sürdürüyor.
Sarı-lacivertliler, Nagatomo ve Kagawa transferleriyle Uzak Doğu'ya açılan ezeli rakiplerinin izinden gitmeyi planlıyor.
BONSERVİSİ SALZBURG'DA
Kanarya, bonservisi Salzburg'da olan ve Hamburg'da kiralık olarak forma giyen Güney Koreli futbolcu Hee-chan Hwang'ın peşine düştü.
Comolli'nin sezon sonunda 23 yaşındaki forvetin transferi için Alman ekibiyle masaya oturacağı öğrenildi.