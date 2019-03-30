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Fenerbahçe'den Juan Mata girişimi

Fenerbahçe, sezon sonunda Manchester United'la sözleşmesi sona erecek olan Juan Mata'nın peşine düştü. İspanyol yıldızın Soldado'yu arayarak kulüp hakkında bilgi istediği öğrenildi.

Fenerbahçe'den Juan Mata girişimi
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Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, şimdiden transfer çalışmalarına başladı.

Benzia'nın performansından memnun kalmayan sarı-lacivertlilerin hedefinde Manchester United'ın 10 numarası Juan Mata var.

Kanarya'nın ilgisi sonrası Valencia'dan takım arkadaşı Soldado'yu arayan yıldız futbolcunun, İspanyol futbolcudan kulüp hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

ZANNETTİĞİNDEN DAHA BÜYÜK KULÜP

Soldado'nun, "Fenerbahçe senin zannettiğinden daha büyük bir kulüp. Şehir ve tesisler çok iyi. Burada kendini rahat hissedersin" diyerek 30 yaşındaki futbolcuyu ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

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