Fenerbahçe'den Kjaer atağı

Fenerbahçe, ilk yarının sonuna galibiyet serisiyle girip devre arası transferinde art arda bombaları patlatmayı düşünüyor. Sarı-lacivertlilerin gündemindeki isim Simon Kjaer oldu.

FAZLA FORMA ŞANSI BULAMIYOR

Sezon başında Sevilla'nın yolunu tutan Danimarkalı stoperin İspanya macerası istediği gibi gitmiyor. Sezona 11'de başlayan 28 yaşındaki futbolcu ardından yavaş yavaş gözden düşmüştü.

Özellikle gol attığı Spartak Moskova maçında Sevilla'nın sahadan 5-1 yenik ayrılması üzerindeki baskıyı artırmıştı. Kjaer ligdeki son Celta Vigo maçında son 16 dakikada şans buldu.

HASAN ÇETİNKAYA İSPANYA'YA GİDECEK

Fenerbahçe'de İdari Menajer Hasan Çetinkaya, Sevilla'da keyfi yerinde olmayan Simon Kjaer için yoklamalara başladı. Çetinkaya, şartların ilerlemesi halinde İspanya'ya gidecek ve temaslarda bulunacak.

KİRALIK OLARAK DÜŞÜNÜLÜYOR

Fenerbahçe, 12.5 milyon euro'ya sattığı Kjaer'i devre arasında kiralık olarak kadrosuna katabilir. Sarı-lacivertli taraftarlar da Kjaer'e 'geri dön' mesajları yağdırıyor.