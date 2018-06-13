Fenerbahçe'den kombine açıklaması

1 Potada şampiyon Fenerbahçe Tahicnioğlu Basketbol Süper Ligi'nin final serisinde TOFAŞ'ı 4-1 mağlup eden Fenerbahçe Doğuş, üst üste 3'üncü toplamda ise 9. şampiyonluğunu ilan etti.

2 Mustafa Cengiz: Aldığımız cezayı 3 yılda ödeyeceğiz Galatasaray'ın UEFA'dan aldığı cezayı değerlendiren Mustafa Cengiz "6 milyon euroluk cezayı 2 milyon euro taksitlerle 3 yılda ödeyeceğiz" dedi.

3 Fikret Orman'dan Beşiktaşlı taraftarlara müjde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Oğuzhan Özyakup'la anlaşma sağladıklarını, Serkan Reçber'in scout ekibinin başına getirildiğini ve Fernandes'in geri dönmek istediğini söyledi.

4 Guti Hernadez Beşiktaş'la anlaştı Beşikyaş'ın eski futbolcusu Guti Hernadez, siyah-beyazlı kulübe yardımcı antrenör geri olarak dönüyor.

5 Cüneyt Çakır'ın yöneteceği maç belli oldu Cüneyt Çakır, 2018 Dünya Kupası'nda Fas ile İran arasında oynanacak maçta görev alacak.

6 Talisca'nın kazanacağı para belli oldu Beşiktaş'tan ayrılarak Çin ekiplerinden Guangzhou Evergrande'ye kiralanan Anderson Talisca, 6 ayda net maaş olarak 5 milyon euro kazanacak.

7 Rafael Beşiktaş'a çok yakın Transafer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Lyon forması giyen Rafael Da Silva'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

8 UEFA'nın Galatasaray kararı Galatasaray ile UEFA 4 yıllık bir anlaşma sağladı. Bu anlaşmada men cezası almayan sarı-kırmızılılar ancak sattığı kadar futbolcu satın alabilecek.

9 Ali Koç: Barcelona'dan transfer yapabiliriz Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sponsorluk bağlantılarını kullanıp Barcelona'dan transfer yapabileceklerini ifade etti.