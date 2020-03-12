Fenerbahçe'den koronavirüs önlemi

Tüm dünyada hızla yayılmayı sürdüren ve spor dünyasında da etkisini günden güne artıran koronavirüs için kulüpler de önlemlerini almaya devam ediyor.

İlk etapta Samandıra Can Bartu Tesisleri ile takım otobüsünü dezenfekte ettiren Fenerbahçe Kulübü'nde, tesis girişi ve içerisinde belli alanlara sıvı dezenfektanlar yerleştirildi.





Tesis bünyesinde görev yapan personel ile futbolculara, koronavirüsten korunmak için neler yapılması gerektiği konusunda bilgiler verildi. Uygulamanın sarı-lacivertli kulüp bünyesindeki bütün tesislerde yapılacağı ifade edildi.