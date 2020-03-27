Fenerbahçe'den Kuyt'a antrenörlük teklifi

Ersun Yanal ile yollarını ayıran ancak henüz takımın başına bir hoca getirmeyen Fenerbahçe yönetimi, çalışmalarını sürdürüyor.
Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ile prensip anlaşmasına varan sarı-lacivertlilerin, antrenör ekibini ise eski oyunculardan kurmayı planladığı öğrenildi.
DÜŞÜNMEK İÇİN SÜRE İSTEDİ
Bu doğrultuda girişimlerini hızlandıran yönetimin, Dirk Kuyt'a teklif götürdüğü belirtildi. Hollandalı futbol adamı eğer görevi kabul ederse, önümüzdeki sezon Volkan Demirel ile birlikte kulübede oturacak.
Şu anda Hollanda ekibi Feyenoord’un altyapısında hocalık yapan Kuyt'ın, düşünmek için süre istediği ifade edildi.
Öte yandan sezon sonunda futbolu bırakmaya hazırlanan Emre Belözoğlu'nun ise idari menajer olması bekleniyor.