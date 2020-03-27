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Fenerbahçe'den Kuyt'a antrenörlük teklifi

Gelecek sezon takımın başına Erol Bulut'u getirmeyi planlayan sarı-lacivertli yönetimin, Dirk Kuyt'a ise yardımcı antrenörlük teklifinde bulunduğu öğrenildi.

| Haber Merkezi
Fenerbahçe'den Kuyt'a antrenörlük teklifi
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Ersun Yanal ile yollarını ayıran ancak henüz takımın başına bir hoca getirmeyen Fenerbahçe yönetimi, çalışmalarını sürdürüyor.

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ile prensip anlaşmasına varan sarı-lacivertlilerin, antrenör ekibini ise eski oyunculardan kurmayı planladığı öğrenildi.

DÜŞÜNMEK İÇİN SÜRE İSTEDİ

Bu doğrultuda girişimlerini hızlandıran yönetimin, Dirk Kuyt'a teklif götürdüğü belirtildi. Hollandalı futbol adamı eğer görevi kabul ederse, önümüzdeki sezon Volkan Demirel ile birlikte kulübede oturacak.

Şu anda Hollanda ekibi Feyenoord’un altyapısında hocalık yapan Kuyt'ın, düşünmek için süre istediği ifade edildi.

Öte yandan sezon sonunda futbolu bırakmaya hazırlanan Emre Belözoğlu'nun ise idari menajer olması bekleniyor.

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