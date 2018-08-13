Fenerbahçe'den Merih için transfer teklifi

Kadrosuna Berke Özer, Barış Alıcı, Ferdi Kadıoğlu gibi gelecek vaadeden isimleri katan Fenerbahçe gençleştirme operasyonu devam ediyor.

Bir yandan şampiyonluk mücadelesi veren diğer taraftan da yeni bir oluşum içerisine giren sarı-lacivertlilerin eski oyuncusu Merih Demiral'ı yeniden kadrosuna katmak için harekete geçtiği ifade edildi.

FENERBAHÇE KİRALAYACAK

Portekiz'in Abola Gazetesi, Fenerbahçe yönetiminin Sporting Lizbon'un yeni teknik direktörü Jose Peserio'nun kadroda düşünmediği 20 yaşındaki stoperi kiralamak için teklifte bulunduğunu yazdı. Haberde Portekiz'den Tondela ve Nacional kulüplerinin de talip olduğu Merih Demiral için en ciddi teklifin sarı-lacivertlilerden geldiği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin genç savunmacıyı satın alma opsiyonuyla kiralamak için düğmeye bastığı ifade edildi. Fenerbahçe altyapısından yetişen Merih Demiral 2016 yazında serbest transfer olarak Portekiz'in Alcananense takımına gitmiş oradan da Sporting Lizbon'a geçmişti.

20 yaşındaki stoper, Sporting'in 23 yaşaltı takımında forma giymeyi kabul etmediği ve bu yüzden ayrılmayı düşündüğü belirtildi. Aynı zamanda sağ bek pozisyonunda da oynayan Merih'in Sporting ile 2022 Temmuz ayına kadar kontratı bulunuyor.