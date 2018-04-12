Fenerbahçe'den MHK'ye itiraz

Fenerbahçe Kulübü'nden Süper Lig'in 29. haftasında açıklanan hakemler hakkında açıklama yapıldı.

Sarı-lacivertli kulüp geçtiğimiz hafta Osmanlıspor'la oynadıkları maçta ilk gol kararını veren yardımcı hakem Cevdet Kömürcüoğlu'na bu hafta görev verilmemesine tepki gösterdi.

POZİSYON GOL SAYILMIŞTI

Fenerbahçe geçtiğimiz hafta Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etmiş ve önemli bir galibiyet elde etmişti. Sarı-lacivertli takımın ilk golü oldukça tartışılmış ancak yayıncı kuruluşun pierosuna göre meşin yuvarlağın 5 cm çizgiyi geçtiği görülmüştü.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

HAKEM BU HAFTA GÖREV ALAMADI

Bu pozisyonu oldukça iyi süzen ve gol kararı veren yardımcı hakem Cevdet Kömürcüoğlu, Süper lig'in 29. haftasında görev alamadı. Fenerbahçe Kulübü de MHK'nin vermiş olduğu bu kararın yanlış olduğunu savundu. Sarı-lacivertli kulüp MHK'nin bu kararından hemen dönmesi gerektiğini resmi internet sayfasından yaptığı açıklamayla duyurdu.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

F.BAHÇE İTİRAZ ETTİ

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Geçtiğimiz hafta sahamızda Osmanlıspor ile oynadığımız karşılaşmada ilk attığımız golü, önemli bir hakemlik becerisiyle veren ve tüm hakemlerimiz için örnek teşkil eden hakem Cevdet Kömürcüoğlu’nun, Spor Toto Süper Lig’in 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler arasında yer almadığını ibretle izlemekteyiz.

Süper Lig’de son haftalara yaklaştığımız bu dönemde ‘tarafsızlık’ ilkesine zarar veren bu tarz kararlar endişe verici ve vahim mahiyettedir. MHK tarafından kızağa çekilerek "cezalandırılan" Cevdet Kömürcüoğlu’na yapılan bu hareketle hakemlere ve tüm kamuoyuna verilmek istenen mesaj gayet açık olup; tarafımızdan ve fair play ruhuna inanan tüm sporseverler tarafından bu mesaj kesinlikle reddedilmektedir.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu’nun bu yanlıştan en kısa sürede geri dönmelerini bekliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"