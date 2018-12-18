Fenerbahçe'den muhteşem geri dönüş

Fenerbahçe, Turkish Airlines EuroLeague’de bu sezonki 13. maçında CSKA Moskova’yı ağırladı. Sarı-lacivertli takım, ikinci yarısında açıldığı maçta rakibi karşısında 79-75′lik skor ile galip geldi.

Bu sonucun ardından temsilcimiz galibiyet sayısını 12’ye yükseltirken rakibine ise üçüncü mağlubiyetini aldırmış oldu.

MAÇIN ADAMI

Jan Vesely, bu sezon birçok kez olduğu gibi takımının galibiyetinde yine çok önemli bir rol oynadı. Özellikle 19-0’lık seride çaldığı toplar ve enerjisiyle takımını ateşleyen Vesely, galibiyette başrolü üstlendi.



