Fenerbahçe'den Muriç için Ç.Rizespor'a yeni teklif

Fenerbahçe, Kosovalı golcü Vedat Muriç için Çaykur Rizespor'a futbolcu ve para teklifinde bulundu.

Werder Bremen'den ayrılan Max Kruse'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, hücum bölgesi için Vedat Muriç transferinde de mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

2.5 MİLYON EURO + 3 FUTBOLCU TEKLİF EDİLDİ

Bir süredir Kosovalı golcüyü gündeminde tutan sarı-lacivertli ekip, Çaykur Rizespor'un kapısını yeni bir teklifle çaldı. Buna göre Fenerbahçe, Karadeniz ekibine 2,5 milyon euroluk bonservisin yanı sıra Berke Özer ve Barış Alıcı'yı takasta teklif etti.

Sarı-lacivertli kulüp bu iki oyuncunun yanı sıra Alper Potuk ya da Sadık Çiftpınar ikilisinden birini de Vedat Muriç transferinde kullanmayı göze aldı.

ANLAŞMA SAĞLANIRSA HEMEN İMZA ATILACAK

Vedat Muriç konusunda anlaşmanın tamamlanması halinde resmi adımların kısa süre içinde atılması bekleniyor.

Çaykur Rizespor ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan Vedat Muriç, geride kalan sezonda Süper Lig'de 34 maçın tamamında forma giyerken takımına 17 gol ve 8 asistlik skor katkısında bulundu.