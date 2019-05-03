Fenerbahçe'den Mustafa Cengiz'e sert tepki

Sarı-lacivertli takım, Mustafa Cengiz'in 'Fener Ol' kampanyası ve VAR kayıtları hakkındaki açıklamaları ile Galatasaray-Fenerbahçe Kadınlar Basketbol maçında yaşananlardan dolayı sert bir açıklama yaptı.

"TARAFTARA ŞİRİN GÖRÜNME" İMASI YAPILDI

Mustafa Cengiz, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, Fener Ol kampanyası hakkında, "Biz de çok iyi bir proje yaptık. Ama sonra düşünüp vazgeçtik. Çünkü camiamız, '10 milyon euroya adam alıp (Diagne) parayı çarçur ediyorsunuz, sonra da para mı dileniyorsunuz' der diye düşündük. Yoksa Fenerbahçe gibi bizim de 1 milyar üst sınırlı destek iznimiz vardı" ifadelerini kullanmıştı.

Cengiz'in bu açıklamalarına yanıt veren Fenerbahçe, Galatasaray tarafından derbinin VAR kayıtlarının istenmesine de tepki gösterdi.

Fenerbahçe, bunların yanı sıra Mustafa Cengiz'in camiası önünde farklı, tenhada ise farklı davrandığını ifade etti.

Fenerbahçe'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Kulübüne destek olmanın en benzersiz örneğini her daim gösteren taraftarlarımız, kulübümüzün geleceğimiz için başlattığı Fener Ol kampanyamız için henüz çok kısa sürede çok önemli bir yol kat etmiştir. Şu an kampanyamızın ilk ayındayken ve kampanyamız doğrultusunda henüz birçok projeyi hayata geçirmemişken rakip camianın zamanında tüm çabaları ile toplamış olduğu bağış miktarının kat ve kat üzerine ulaşmış durumdayız.

Bu somut nedenden ötürü; geçmişte pek çok kez denemelerde bulundukları ancak ne yazık ki camialarından gelen çok kısıtlı destek dolayısıyla “karşılıksız kalan” yardım kampanyalarından yola çıkarak verdikleri kampanya başlatmama kararı kendileri açısından oldukça isabetli bir karardır."

"Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın deplasmanda oynadığı final serisi 4.maçının ardından gazetelere yansıtılan ‘Mustafa Cengiz Semih Özsoy’un elini sıkmadı’ haberlerine karşı tüm kamuoyuna söylemek istediğimiz dört yönetici ile temsil edildiğimiz ve takımımızın galibiyetiyle ayrıldığımız maç öncesinde Sayın Cengiz salon koridorlarına gelerek başta Başkan Vekilimiz Sayın Semih Özsoy olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerimizin elini sıkmış, hoş geldiniz demiştir.

Ancak soyunma odası koridorlarında bu şekilde davranan Mustafa Cengiz, muhtemelen camia içi siyaseti nedeniyle maç sırasında Kulübümüze, Başkanımıza ve Başkan Vekilimize dakikalarca edilen küfürlere karşın hiçbir tepki göstermemiş veya gösterememiştir.

Sayın Cengiz’e önerimiz tenhada farklı kalabalıkta farklı davranmamasıdır.

Bu vesileyle Sayın Cengiz ve camialarına artık Fenerbahçe üzerinden iç siyaset yapma stratejlerine son vermelerini ve kendi gündemlerine dönmelerini önemle tavsiye ederiz."