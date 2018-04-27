Fenerbahçe'den Naci Ünüvar atağı

Fenerbahçe'nin yeni Zidane olarak gösterilen Naci Ünüvar'ın peşinde olduğu öğrenildi.
Kees van Wonderen'le altyapısını baştan aşağı yenilemeye hazırlanan Fenerbahçe'nin, Hollanda'dan 5 Türk gencini getireceği ifade edilmişti.
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İKNA ETMESİ KOLAY OLACAK
Bu isimlerin tamamını van Wonderen'in Hollanda'nın alt yaş gruplarında milli takıma aldığı için ikna etmesinin kolay olacağı konuşuluyordu.
F.BAHÇE AİLESİYLE GÖRÜŞÜYOR
İtalyan Tuttosport gazetesi, stiliyle efsane futbolcu Zinedine Zidane'a benzetilen Ajax'ın 2003 doğumlu yıldız adayı Naci Ünüvar'ı ikna etmeye çalıştığı ama Fenerbahçe'nin de Türk asıllı gencin ailesine pres yaptığını iddia etti.