Fenerbahçe'den NBA'ye bir isim daha Son iki sezondur Fenerbahçe forması giyen Melli'nin yeni adresi Memphis Grizzlies oldu. Sırp yıldız, NBA takımı ile 2 yıl için 5,3 milyon dolarlık bir sözleşmeye imzaladı. 01.08.2019 - 10:40 | Haber Merkezi