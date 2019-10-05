Fenerbahçe'den Ozan Tufan'a yeni sözleşme

Fenerbahçe'de geçen sezon kadro dışı kalan Ozan Tufan, gösterdiği performansla adeta yeniden doğdu.
Alanyaspor'da kiralık oynadığı dönemde çıkışa geçen, sarı-lacivertli ekipte form grafiğini yükselten 24 yaşındaki futbolcu, Ersun Yanal'ın vazgeçilmezleri arasına girdi.
SEZON SONU SÖZLEŞMESİ BİTECEK
Fenerbahçe'de kaptanlık görevine getirilen ve yeniden A Milli Takım'a kadar yükselen Ozan'a 4 yıllık sözleşme teklif edildi.
Sarı-lacivertli takımla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli futbolcunun devre arasından önce yeni kontrata imza atması bekleniyor.
Ozan Tufan, Fenerbahçe ile sözleşme uzatmazsa kurallar gereği ocak ayında istediği takımla anlaşarak sezon sonunda serbest transfer olarak takımdan ayrılabilir.
Deneyimli oyuncuyu kaptırmak istemeyen sarı-lacivertli yönetim harekete geçerek teklifini iletti. Tarafların önümüzdeki günlerde anlaşarak sözleşmeyi resmiyete dökmesi bekleniyor.
Ozan Tufan, bu sezon Fenerbahçe'nin tüm lig maçlarında forma giydi.