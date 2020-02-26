Fenerbahçe'den pankart savunması

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi tribünlerde açılan bir pankart, sarı-kırmızılı camianın tepkisini toplamıştı.

Pankartın halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiğini düşünen Galatasaray Kulübü, sarı-lacivertliler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan stat ve taraftardan sorunlu yönetici Mustafa Kemal Danabaş, söz konusu pankartın Emniyet'in onayından geçtiğini söyledi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

“Ülkemizdeki tüm stadyumlarda giren pankartlar öncelikle emniyet güçlerimizin denetiminden geçer, onay alır ve bu işlemlerin ardından tribüne asılır. Derbide de aynı işlemler uygulandı. Konuyla ilgili olarak da emniyet birimlerinden onaylar alınmış ve o pankart asılmıştır."

PANKARTIN ANLAMI NE?

2014 yılında Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor ile Galatasaray, Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelmiş ve tribünde açılan bir pankart maçın önüne geçmişti.

Terör örgütü yandaşları, "Seni seviyoruz, seni seveni daha çok seviyoruz" yazılı bir pankart açmış ve Galatasaray taraftarı olduğunu söyleyen PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a sevgi gösterisinde bulunmuştu.

Geçtiğimiz pazar günü oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ise bu pankarta atıfta bulunularak, sarı-kırmızılılara gönderme yapıldı.