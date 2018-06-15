Fenerbahçe'den Pastore atağı

Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek için iki ön eleme turu oynayacak olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

İtalyan basını da bugün ortaya attığı bir haberle Sarı Lacivertli kulüp hakkında flaş bir transfer iddiası öne sürdü.

WEST HAM VE NAPOLİ DE İSTİYOR

Ülkede yayım yapan Calcio Mercato adlı internet sitesi Kanarya'nın Paris Saint Germain'de forma giyen Arjantinli 10 numara Javier Pastore'yi gündemine aldığını yazdı.

Haberde sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında Fenerbahçe'nin yanı sıra West Ham United ve Napoli'nin de olduğu ifade edildi.

SATIŞ YAPMAK ZORUNDALAR!

UEFA, dün PSG ile ilgili kararında Fransız devinin 30 Haziran'a dek 60 milyon euroluk satış yapmasını şart koşmuştu. Bu durumun Pastore transferi konusunda Sarı Lacivertliler'in elini güçlendireceği tahmin ediliyor.