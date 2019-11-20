Fenerbahçe'den Pedro girişimi

Moses, Rodrigues ve Deniz Türüç'ten tam olarak verim alamayan Ersun Yanal, devre arasında kanat bölgesine takviye istedi.

Tecrübeli teknik adamın, yıllarca Barcelona ve Chelsea gibi üst düzey takımların formasını giyen Pedro'nun alınması için yönetimle görüştüğü öğrenildi.

KADROYA GİREMİYOR

İstanbul'da oynanan Süper Kupa finalinde ortaya koyduğu performansla hala formda olduğunu gösteren 32 yaşındaki futbolcunun, sezon sonunda İngiliz ekibiyle sözleşmesi sona erecek.

Sportif direktör Comolli'nin, ligde sadece 3 maçta oynama şansı bulan ve mutsuz olan İspanyol yıldızla görüşmeye gideceği öğrenildi.

MAAŞTA ANLAŞILIRSA TRANSFER EDİLECEK

Sarı-lacivertliler, maaş konusunda anlaşılması durumunda tecrübeli kanat oyuncusunu devre arasında transfer edecek.