Fenerbahçe'den rakip taraftarlara tepki

Fenerbahçe'de 5-0'lık Kayseri galibiyetinin coşkusu yaşanırken Aykut Kocaman çıkan olaylardan dolayı son derece üzgündü.

"HERKES BİZE KARŞI"

Hürriyet'in haberine göre, Sanki bir savaş varmışçasına rakip taraftarların Kayserispor tribününde birleşerek bir şiddet ortamı oluşturmasından rahatsız olan Aykut Kocaman, yardımcı antrenörlerine konuya dair şu ifadeleri kullandı: "Karşılaşma boyunca tribünlerde Kayserispor formalı kişiler olduğu kadar diğer takım formalarını giyen kişiler de vardı. Sanki herkes bize karşı birleşmiş ve nefretlerini kusuyorlardı"





Karşılaşma devam ederken tribünlerden sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle oyun çok sık durdu. Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, aut atışlarını kullanmakta güçlük yaşarken Kayserispor kaptanı Umut Bulut, Fenerbahçe ceza sahasına kadar gelerek atılan yabancı maddelere karşı Volkan’a kalkan oldu.

5-0’lık Fenerbahçe üstünlüğü ile sona eren mücadelede sarı lacivertlilere karşı bu kadar şiddet ortamı yaratılması camiayı çok rahatsız etti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun, olaylardan ötürü Kayserispor’a ağır bir ceza vermesi bekleniyor.