Fenerbahçe'den Rodrigues'e teklif

Alman golcü Max Kruse'u transfer eden Fenerbahçe, Garry Rodrigues'i de kadrosuna katmaya yakın.

2017-2018 sezonunda Galatasaray'ın şampiyonluğunda Gomis'le birlikte büyük pay sahibi olan Garry Rodrigues, Fenerbahçe'ye transfer oluyor.

Devre arası transfer döneminde sarı-kırmızılı takımdan 9 milyon euroya Suudi Arabistan'ın Al İttihad takımına giden 28 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe devreye girdi.

Sarı-lacivertliler, Arabistan ekibiyle Rodrigues'in kiralanması konusunda anlaşmaya vardı. Geçen sezon ligi 10. sırada bitiren Al İttihad, kadroda revizyona gidiyor ve gözden çıkardığı isimlerden biri de Rodrigues oldu.

RODRİGUES'LE ANLAŞILIRSA TRANSFER BİTECEK

Al İttihad'la 1+1 yıllık kiralama konusunda anlaşmaya varan Fenerbahçe, Rodrigues ve menajeri ile görüşmelere başladı.

Sarı-lacivertl,ler, deneyimli oyuncuyu ikna edebilirse Rodrigues, Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe formasını giymiş olacak.

9 maçta Al İttihad forması giyen Rodrigues, 1 gol attı.