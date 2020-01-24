Fenerbahçe'den Rodriguez girişimi

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'ndan takım harcama limiti ile ilgili 16 milyon TL'lik düzeltme alan ve harcama rakamını 273.4 milyon TL'ye, yüzde 30 sapma ile birlikte toplam 355.4 milyon TL'ye çıkaran Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez transfer için son adımı atmaya hazırlanıyor.

TFF Sicil Kurulu'ndan bu rakamın 332 milyon TL olması için çalışmalarını sürdüren Fenrebahçe, Ricardo Rodriguez'i İstanbul'a getirme hazırlıklarına başladı. Sky Italia'da yer alan habere göre Fenerbahçe, 24 Ocak Cuma akşamına kadar bekleyeceklerini ileten Ricardo Rodriguez'e 'TFF ile sorunu çözdük' mesajını yolladı. Ricardo Rodriguez ve menajeri, gelen yeşil ışık üzerine rahatladı.

ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI

Milan ve Fenerbahçe, daha önce 1 milyon euro kiralama ve 5 milyon euro satın alma opsiyonunun bulunduğu teklif üzerinden anlaşma sağlamıştı.

Bu sezon Milan'daki formasını Theo Hernandez'e kaptıran İsviçreli sadece 5 maçta oynadı.