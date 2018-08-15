1 2018-2019 sezonunun en pahalı transferleri İngiltere dışında Avrupa'nın büyük liglerinde transfer dönemi devam ediyor. Şu ana kadar yapılan transferler arasında en pahalı 30 futbolcuyu derledik.

2 Fenerbahçe'den Rojo'ya teklif Beklenen transferleri Benfica maçlarına yetiştiremeyen Fenerbahçe, Manchester United'ın Arjantinli stoperi Rojo için girişimlere başladı.

3 Fikret Orman'dan Serdal Adalı hamlesi Erken seçim kararı alan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Ahmet Nur Çebi dahil birçok isme yeni yönetimde yer vermeyecek. Orman'ın eski başkan adayı Serdal Adalı'ya ise teklifte bulunduğu öğrenildi.

4 F.Bahçe'de Giuliano'nun performansı tartışılıyor Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elenen Fenerbahçe'de Giuliano'nun kötü performansı büyük tepki topladı.

5 Fenerbahçe-Benfica maçı capsleri Fenerbahçe'nin Benfica'ya elenerek Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turunda veda etmesinden sonra sosyal medyada birçok caps yapıldı.

6 Galatasaray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile Standart Liege'in ön eleme turunda elenmesinin ardından Galatasaray kura çekiminde 4. torbada yer alacak.

7 F.Bahçe'nin Şampiyonlar Ligi özlemi Şampiyonlar Ligi gruplarına en son 2008-2009 sezonunda katılan Fenerbahçe'de özlem 10 yıla çıktı. Bu 10 yıllık süreçte ülkemizde ve dünyada birçok değişiklik yaşandı.

8 Cocu: Elimizden geleni yaptık ama yetmedi Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Benfica maçının ardından yaptığı açıklamada "Ofansif oynadık,taraftarımız da görmüştür ama yetmedi, acı gerçek bu." dedi.

9 Ali Koç'un Devler Ligi üzüntüsü Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turunda veda etmesi sonrası Başkan Ali Koç büyük hayal kırıklığı yaşadı.