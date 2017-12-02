Fenerbahçe'den Seko Fofana girişimi

Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya, geçtiğimiz ay WyScout Forumu'na katılmak için Londra'ya gitmişti.

Burada birçok kişiyle görüşen Çetinkaya'ya, Udinese'nin orta saha oyuncusu Seko Fofana önerilmişti. Çetinkaya, İtalyan basınına yaptığı açıklamada bu oyuncuyu tanımadığını ancak araştıracaklarını söylemişti.

Seko Fofana'nın şık hareketleri ve golleri - İZLE

AYKUT HOCA BEĞENDİ

Aykut Kocaman ve ekibi, 22 yaşındaki futbolcuyla ilgili hazırlanan raporu inceledi, maç kasetlerini izledi. Teknik heyet, Fransız yıldıza tam not verdi.

Yönetim şimdi İtalyan ekibi Udinese ile masaya oturup, Fofana'nın maddi şartlarını soracak. Fenerbahçe, Finansal Fair-Play anlaşması nedeniyle başarılı oyuncuyu kiralamak istiyor.

İtalyan ekibinin ise böyle bir teklife sıcak bakması zor görünüyor. Fofana için Udinese'nin talep edeceği rakama göre pazarlık yapılacak.

İtalyan basınına konuşan Hasan Çetinkaya, ''WyScout'ta bize Fofana'yı teklif ettiler. Oyuncuyu bireysel olarak tanımıyorum, dolayısıyla etraflıca bir izlememiz gerekir. Kesinlikle Fofana'nın bölgesinde oynayan bir orta saha oyuncusu arıyoruz'' ifadelerini kullanmıştı.