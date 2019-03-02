Fenerbahçe'den Sinan ve Gökhan atağı

Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan Tolgay Arslan'ı, Galatasaray'dan ise Serdar Aziz'i kadrosuna katan Fenerbahçe, ezeli rakiplerden transfer yapmaya devam edecek.
Sarı-lacivertli yönetim, ilk olarak Galatasaray'da taraftarların çoğu maçta ıslıkladığı Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmak için harekete geçti.
Sarı-kırmızılı takımla sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 25 yaşındaki futbolcu da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor.
TÖRE DE BOŞA ÇIKACAK
Kanarya'nın bir diğer hedefi ise Gökhan Töre.
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan 27 yaşındaki futbolcunun kariyerine başka bir takımda devam etmek istediği öğrenildi.
Gökhan'ın Kartal'la sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
İki ismin de gelecek sezon çubuklu formayı giymesi bekleniyor.