Fenerbahçe'den Skrtel'e yeni teklif

Bayern Münih ve Real Madrid maçlarında gözler önüne serilen defans problemi sonrasında iki stoper alacağını açıklayan Fenerbahçe, Zanka'yı gece geç saatlerde İstanbul'a getirmişti.

Danimarkalı stoperin yanına bir defans oyuncusu daha almak isteyen sarı-lacivertliler, ayladır uğraştığı Kjaer ve Kolarov transferlerinden bir türlü istediği sonucu elde edemedi.

Yeni sezonun önümüzdeki hafta başlayacak olması nedeniyle çalışmalarını hızlandıran yönetim, sözleşmesi sona eren Skrtel'le bir kez daha masaya oturma kararı aldı.

İMZA BAYRAMDAN SONRA

Slovak oyuncuya "Gel görüşelim" mesajını ileten sarı-sacivertlilerin, tecrübeli futbolcuyla bayramdan sonra anlaşma sağlaması bekleniyor.

34 yaşındaki futbolcuyla 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalanacağı öğrenildi.