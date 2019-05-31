Fenerbahçe'den sonra Galatasaray da Vedat'ı istiyor

Fenerbahçe ile Galatasaray, son yıllarda birçok oyuncunun transferi için karşı karşıya geldi. Yüzyılı aşkın rekabette yeni bir transfer savaşı başladı.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ 2.5 MİLYON EURO

Rizespor'un, performansıyla göz dolduran Vedat Muriç için Fenerbahçe'yle anlaştığı yönünde haberler vardı. Rizespor cephesi de görüşmeleri doğruladı ancak devreye sarı-kırmızılı takım girdi.

Fenerbahçe, Rizespor'a Kosovalı golcü için 3 milyon euro önerdi. Galatasaray'ın ise 2.5 milyon euroluk bir teklifi olduğu ifade ediliyor.

Rizespor, Muriç'i yaz transfer dönemimde satacak. İki ezeli rakibin kıyasıya rekabetinde ise belirleyici olan golcü futbolcunun tercihi olacak.

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Muriç için yaptığı tekliflerin birbirine yakın olmasından dolayı Karadeniz ekibi, 24 yaşındaki futbolcunun iki kulüpten biriyle anlaşmasını bekleyecek.

Süper Lig'de 34 maçta 17 gol atan Muriç'in daha cazip teklif yapan takıma transfer olacağı ifade ediliyor.