Fenerbahçe'den Sturridge atağı

Liverpool ile yollarını ayıran Sturridge, henüz takım bulamadı.

Bir dönem Trabzonspor'un da listesinde yer alan İngiliz futbolcu, bordo-mavililerin teklifini reddetmişti.

Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki futbolcu için bu kez Fenerbahçe'nin devreye girdiği öğrenildi.

TEKLİF 3.6 MİLYON EURO

Guardian ve Daily Mail gazeteleri, Fenerbahçe'nin Sturridge'in menajeriyle görüştüğünü belirtti. Ayrıca sarı-lacivertlilerin yıllık 3.6 milyon eurodan 3 senelik teklif yaptığı da yazıldı.

İNGİLTERE PAZARI KAPANDI

26 kez İngiltere Milli Takımı'nın formasını giyen yıldız futbolcu Liverpool, West Brom, Chelsea ve Bolton ve Manchester City'de oynadı. Sturridge sol ayağını çok etkili kullanıyor.

2008 yılından bu yana Premier Lig'de forma giyen Sturridge transfer dönemi bittiği için mecburen İngiltere defterini kapatmış oldu.