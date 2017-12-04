Fenerbahçe'den suç duyurusu

Fenerbahçe Kulübü, dün oynanan Trabzonspor Basketbol maçında yaşanan olaylarla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

AÇIKLAMA YAPILDI

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle: 'Doğuş Basketbol Takımımız, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 9. hafta maçında dün Hayri Gür Spor Salonu’nda Trabzonspor ile karşılaşmıştır. Söz konusu karşılaşma esnasında spor salonunda açılan pankart, maç boyunca edilen küfürler, salonda yaşanan sportmenliğe aykırı olaylar, sporcularımızın maruz kaldığı şiddet ortamı ve Trabzonspor Basketbol Kulübü Başkanı'nın hakaret ve iftira dolu açıklamalarıyla ilgili tarafımızdan suç duyurusunda bulunulmuştur.'