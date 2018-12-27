Fenerbahçe'den Talisca atağı

Süper Lig'in ilk yarısını 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yönetim, Ersun Yanal'ın istediği futbolcuları transfer etmek için girişimlere başladı.
Radyospor'un haberine göre; Benzia'nın performansından memnun kalmayan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın eski yıldızı Talisca'nın peşine düştü.
Sezon başında Çin'e transfer olan Brezilyalı futbolcu, attığı gollerle takımının sezonu 2. sırada tamamlamasında büyük rol oynamıştı.
ÇİN'DE LİG BİTTİ
Ligin sona ermesiyle birlikte tatile çıkan yıldız futbolcunun bonservisi Guangzhou Evergrande takımında bulunuyor.
Sarı-lacivertli yönetimin, Talisca'yı mayıs ayına kadar kiralamak için girişimlere başladığı öğrenildi.
Çin kulübü kiralama teklifine sıcak bakarken, son kararı Brezilyalı futbolcu verecek.