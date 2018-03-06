Fenerbahçe'den TFF'ye bilet isyanı

Fenerbahçe, hafta sonu Spor Toto Süper Lig'de karşı karşıya geleceği Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu'na bir yazı gönderdi.
Fenerbahçe, ev shaibi takım Yeni Malatyaspor'un uyguladığı bilet politikasını eleştirirken, Galatasaray ve Beşiktaş maçını örnek gösterdi.
BEŞİKTAŞ VE G.SARAY'A 7.5 LİRA
Yeni Malatyaspor, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarında deplasman tribününün bilet satış fiyatını 7.5 lira olarak belirlemişti.
Ancak Fenerbahçe maçında tarife değişti. Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçında deplasman tribünü için bilet satış fiyatını 130 liraya yükseltti.
TFF'YE YAZI GÖNDERDİ
Fenerbahçe Kulübü bu durum üzerine TFF'ye yazı gönderdi.
İşte Fenerbahçe'nin TFF'ye gönderdiği o yazı...