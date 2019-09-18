Fenerbahçe'den TFFye kural hatası başvurusu

Süper Lig'in 4'üncü haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 3-1 mağlup olduğu maça kural hataları tartışması damga vurdu.
İKİ POZİSYONDA KURAL HATASI VAR İDDİASI
Sarı-lacivertli yönetim, taç ve aut atışı sırasında yaşandığını ileri sürdüğü kural hataları ile ilgili gerekli çalışmaları sonlandırdı.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)
Yayıncı kuruluştan istenilen pilot kamera görüntülerinde kural hatalarının saptanmasıyla gerekli hazırlıklarını yapan Fenerbahçe yönetimi, karşılaşmanın üzerinden 48 saat geçmesinin ardından gerekli huhuki işlemleri de tamamlayarak TFF'ye itiraz başvurusu yaptı.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)