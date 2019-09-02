Fenerbahçe'den Volkan Demirel açıklaması

Sarı-lacivertlilerde geleceği merak konusu olan Volkan Demirel bilmecesi netliğe kavuştu.

Sözleşmesi bu sezon itibariyle sona eren ve yeni bir kontrat önerilmeyen Volkan Demirel'in durumu merak ediliyordu.

Volkan Demirel'in, transfer dönemi boyunca kulübü Fenerbahçe tarafından yeni bir sözleşme teklifi beklediği öne sürülmüştü.

Milli kaleci daha önce Ersun Yanal ile geleceği hakkında görüşmüş ama oyuncunun ne yapacağı bir türlü netlik kazanamamıştı.

Sarı-lacivertli ekibin internet sitesinden yapılan açıklamada oyuncuya yapılacak jübile sonrası teknik ekibe katılacağı ifade edildi.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçemizin şanlı formasını 17 yıldır başarıyla taşıyan, kulübümüzün sembol isimlerinden olan Volkan Demirel ile kulübümüz arasındaki görüşmeler karşılıklı anlaşma ile karara bağlanarak, odak noktasında ‘Fenerbahçelilik’ olan yepyeni bir yolculuğa adım atılmıştır.

Kaptan Volkan Demirel onurla taşıdığı görevine bundan böyle Sarı Lacivert renklerimiz altında teknik ekibimizin bir parçası olarak devam ederek, eşsiz deneyimlerini geleceğin Fenerbahçe’sinin başarıları için sarf edecektir. Bu doğrultuda, değerli futbolcumuz için kulübümüze yakışan bir şekilde jübile organizasyonu gerçekleştirilecek olup, organizasyon tarihi ve detaylarına dair bilgiler ilerleyen dönemde camiamıza duyurulacaktır.

Fenerbahçeli Volkan’a, kalecimiz ve kaptanımız olarak kulübümüze bugüne dek verdiği tüm emekleri için teşekkür ediyor; bu büyük kulübün çatısı altında üstleneceği yeni görevinde sonsuz başarılar diliyoruz. Şimdi şanlı renklerimizle, aynı tutkuyla hep birlikte yeni yolculuklara!"

VOLKAN'DAN KARAR SONRASI İLK AÇIKLAMA

Fenerbahçe'den yapılan açıklama sonrası Volkan Demirel'de sosyal medya hesapları üzerinden bir paylaşımda bulundu.