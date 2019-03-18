Fenerbahçe'den Yerry Mina atağı

Sezon sonu takımdan ayrılacak olan Martin Skrtel'in yerine iyi bir stoper arayan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon da ilgilendiği Yerry Mina için harekete geçti.

İNGİLTERE'DEN AYRILACAK

2018'de Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası organizasyonunda tam bir patlama yapan ve Kolombiya formasıyla oynadığı futbolla Barcelona'dan Everton'a transfer olan Yerry Mina sezon sonunda İngiltere'den ayılacak.

FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ

Everton'a büyük umutlarla gelen ve ligin başlarında düzenli olarak forma giymesine karşın daha sonra hocası Marco Silva tarafından yedek kulübesine hapsedilen Yerry Mina takımdan ayrılmayı kafasına koyarken, 24 yaşındaki tecrübeli stoper için Fenerbahçe'nin devreye girdiği öğrenildi.

İNGİLİZ KULUBÜYLE TEMASLAR SIKLAŞTIRILDI

Sarı-lacivertliler, sezon sonu takımdan ayrılacak Martin Skrtel'in yerine Yerry Mina'yı düşünüyor. Gelecek sezon için şimdiden harekete geçen Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli, İngiliz kulübüyle temaslarını sıklaştırdı.