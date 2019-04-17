Fenerbahçeli Benzia halı saha maçı yaptı

Sarı-lacivertli ekibin sezon başında kiraladığı Benzia, Fenerbahçe'nin en büyük hayal kırıklıklarından biri oldu.

BENZİA HALI SAHADA

Fransa'nın Lille takımından kiralanan Benzia, sezonun ilk yarısında 20 maça çıkarken, gösterdiği perfoemansla eleştirilmişti. Ersun Yanal'ın takımın başına gelmesinin ardından TFF'ye bildirilen kadroya yazılmayan Benzia, sadece Avrupa Ligi listesinde yer almıştı.

Fenerbahçe'nin Avrupa'dan elenmesiyle forma şansı kalmayan Cezayirli oyuncu geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla halı saha maçı yaptı.

Benzia'nın halı saha görüntüleri tepki çekerken, sarı-lacivertli takımın kötü transfer planlaması bir kez daha gözler önüne serildi.

23 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'den yıllık yaklaşık olarak 3 milyon euro aldığı ifade ediliyor.