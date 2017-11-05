Ensonhaber.com'a dön

Fenerbahçeli futbolcudan sert faul

Fenerbahçe U17 takımı futbolcusu Gürkan Başkan'ın Galatasaraylı futbolcuya yaptığı faul büyük tepki çekti.

Fenerbahçeli futbolcudan sert faul
Yorum Yap

Fenerbahçe U17 takımının Galatasaray U17 takımını konuk ettiği maçta yaşanan bir faul pozisyonu sarı-kırmızılı taraftarları çileden çıkardı.

SERT FAUL TEPKİ ÇEKTİ

Mücadelenin 29. dakikasında Fenerbahçeli Gürkan Başkan'ın, Galatasaraylı futbolcunun bacağına attığı uçan tekmenin hakem tarafından sarı kartla cezalandırılması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 

Ezeli rakiplerin A Takım düzeyinde oynadığı maçlarda yaşanan gerginliklere alışık olan futbolseverler, genç futbolcuların  bu denli sert oynamalarını eleştirdi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM