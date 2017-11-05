Fenerbahçeli futbolcudan sert faul

Fenerbahçe U17 takımının Galatasaray U17 takımını konuk ettiği maçta yaşanan bir faul pozisyonu sarı-kırmızılı taraftarları çileden çıkardı.
SERT FAUL TEPKİ ÇEKTİ
Mücadelenin 29. dakikasında Fenerbahçeli Gürkan Başkan'ın, Galatasaraylı futbolcunun bacağına attığı uçan tekmenin hakem tarafından sarı kartla cezalandırılması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Ezeli rakiplerin A Takım düzeyinde oynadığı maçlarda yaşanan gerginliklere alışık olan futbolseverler, genç futbolcuların bu denli sert oynamalarını eleştirdi.