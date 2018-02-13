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Fenerbahçeli futbolcular bilerek kaleyi boş bıraktı

U19 Ligi'nde, Başakşehir kalecisi yerde kaldığı anda gol atan Fenerbahçe, fair play olarak kalesini boş bıraktı ve rakibinin gol atmasına izin verdi.

Fenerbahçeli futbolcular bilerek kaleyi boş bıraktı
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Fenerbahçe U19 takımı ile Başakşehir'in U19 takımı 21. hafta mücadelesinde kozlarını paylaştı.

BAŞAKŞEHİR KAZANDI

Mücadeleyi Başakşehir 3-2'lik skorla kazandı. Başakşehir karşısında Fenerbahçe'nin gollerini Faik ve Yusuf attı. Alınan bu sonucun ardından Fenerbahçe 27 puanla 10. sırada yer aldı. Başakşehir ise 32 puanla 5. sıraya çıktı.

Fenerbahçeli futbolcular bilerek kaleyi boş bıraktı - İZLE

FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR KALEYİ BOŞ BIRAKTI

Öte yandan sarı lacivertliler, Başakşehir'in kalecisi yerdeyken bir gol buldu. Fenerbahçe U19 teknik direktörü Hasan Özdemir, oyuncularına Başakşehir'in gol atması talimatını verdi ve ev sahibi takım santradan sonra meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Bu görüntü sosyal medyada paylaşıldı.

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