Fenerbahçeli futbolcular bilerek kaleyi boş bıraktı

Fenerbahçe U19 takımı ile Başakşehir'in U19 takımı 21. hafta mücadelesinde kozlarını paylaştı.
BAŞAKŞEHİR KAZANDI
Mücadeleyi Başakşehir 3-2'lik skorla kazandı. Başakşehir karşısında Fenerbahçe'nin gollerini Faik ve Yusuf attı. Alınan bu sonucun ardından Fenerbahçe 27 puanla 10. sırada yer aldı. Başakşehir ise 32 puanla 5. sıraya çıktı.
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Öte yandan sarı lacivertliler, Başakşehir'in kalecisi yerdeyken bir gol buldu. Fenerbahçe U19 teknik direktörü Hasan Özdemir, oyuncularına Başakşehir'in gol atması talimatını verdi ve ev sahibi takım santradan sonra meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Bu görüntü sosyal medyada paylaşıldı.