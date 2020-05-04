Koronavirüs salgını sebebiyle lige verilen arada karantina kurallarına uyan ve bu süreyi evlerinde çalışarak geçiren Fenerbahçeli futbolcular, bu sabah bir araya geldi.

Son saha çalışmasını 18 Mart'ta yapan sarı-lacivertliler, 45 gün sonra ilk kez tesislere gelerek hafif bir antrenmanı gerçekleştirdi.

DÖRTLÜ GRUPLAR HALİNDE İDMAN YAPTILAR

Günlerdir hijyenik bir şekilde tutulan tesislerde futbolcuların, dörtlü gruplar halinde çalıştıkları ve birbirlerinden mesafeli bir şekilde düz koşu yaptıkları görüldü.

Oyuncular ısındıktan sonra kültür-fizik hareketleri yaparak kasları esnetti. Son olarak özledikleri meşin yuvarlağa da kavuşan futbolcular, bir süre topla çalışma yaptı.

MASKE TAKANLAR OLDU

Birçok futbolcu araçlarıyla hazır gelip, idmanını yapıp tekrar evine döndü. Bazı oyuncuların çalışma sırasında maske taktıkları görülürken, futbolcuların tesislerdeki duşu kullanmamaları ise dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçeli futbolcular çalışmalara başladı VİDEO