Fenerbahçeli futbolcular cuma namazında

Sezon hazırlıklarını kulübün Topuk Yaylası'ndaki tesislerinde sürdüren Fenerbahçe'de bazı futbolculardan hocalarından izin alarak cuma namazına gitti.
Takıma tekrar katılan tecrübeli oyuncu Emre Belözoğlu, yeni transfer Vedat Muric ile kaleci Altay Bayındır, Sadık Çiftpınar ve genç futbolcular, cuma namazı kılmak için tesislerden ayrılarak takım otobüsüyle Bıçkıyanı köyüne gitti.
Fenerbahçeli futbolculara Cuma namazı çıkışında yoğun ilgi VİDEO
TARAFTARLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ
Köy sakinleriyle Bıçkıyanı Camisi'nde cuma namazını kılan futbolcular, cami çıkışında vatandaşların ilgisiyle karşılaştı.
Sarı-lacivertli oyuncular, futbolseverlerle hatıra fotoğrafı çektirerek formalarını imzaladı.